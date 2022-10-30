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اسود الرافدين يلاعب فنزويلا ودياً
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن موافقته على خوض مباراة ودية مع منتخب فنزولا وديا في 21\11\2022.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "وافقَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدمِ، على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مُباراةً وديةً أمام نظيره الفنزويلي في (٢٠٢٢/١١/٢١)، وسيتم تحديدُ مكان إقامتها في العاصمةِ بغداد أو البصرة ".
واضاف: "المُباراةُ تأتي في إطارِ سعي الاتحادِ إلى تأمينِ مُبارياتٍ قويةٍ لمنتخبنا الوطنيّ تسهمُ في تَعزيزِ حضوره في البُطولاتِ المُقبلة".
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