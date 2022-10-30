اسود الرافدين يلاعب فنزويلا ودياً

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "وافقَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدمِ، على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مُباراةً وديةً أمام نظيره الفنزويلي في (٢٠٢٢/١١/٢١)، وسيتم تحديدُ مكان إقامتها في العاصمةِ بغداد أو البصرة ".واضاف: "المُباراةُ تأتي في إطارِ سعي الاتحادِ إلى تأمينِ مُبارياتٍ قويةٍ لمنتخبنا الوطنيّ تسهمُ في تَعزيزِ حضوره في البُطولاتِ المُقبلة".