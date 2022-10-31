رونالدو يوجه رسالة لفريقه بعد إسقاط وست هام

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة تهنئة لزملائه بعد الفوز الصعب لفريقهم على ضيفه وست هام (1 - 0) يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ14 للبريميرليغ.

ونشر رونالدو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة من الاحتفال بهدف راشفورد، وكتب عليها: "3 نقاط مهمة.. عمل رائع يا شباب".



ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 23 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة، في المركز الثالث عشر.