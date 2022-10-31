برشلونة يحدد بديل بوسكيتس

وينتهي تعاقد سيرجيو بوسكيتس، 34 عامًا، مع البارسا بنهاية هذا الموسم، ومن المرجح أن يرحل عن كامب نو، الصيف المقبل.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسييداد، كان المرشح الأول لخلافة بوسكيتس في كامب نو، قبل أن يجدد عقده مع ناديه.وبناءً على ذلك، اضطر النادي الكتالوني للذهاب إلى خيار آخر، في محاولة لحسم هذا الملف سريعًا قبل نهاية الموسم، حيث صوب أنظاره نحو البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد.وانضم جيماريش لصفوف نيوكاسل قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو، وشارك مع الماكبايس في 27 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 7 أهداف.لكن الأزمة التي ستواجه برشلونة هي عدم حاجة نيوكاسل للأموال، ورغبة النادي في الحفاظ على قوام الفريق، بل وتدعيمه.