شوارع قطر تتزين بالأحاديث النبوية قبيل انطلاق كأس العالم (صور)

وانتشرت صور الجداريات في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها المتابعون على نطاق واسع.

▪️ #قطر تنصب جداريات تحمل أحاديث نبوية مترجمة للإنجليزية للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم ❤️#كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/SIWYWZcRnr — baki 🥷⚡🇩🇿 (@songohan_qlf) October 29, 2022

مبادرة رائعة وجميلة .. قلب العاصمة القطرية الدوحة يتزين بجداريات تضم أحاديث نبوية لتعريف ضيوف كأس العالم بالدين الإسلامي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية #انا_عربي_وادعم_قطر pic.twitter.com/LqNgOABY07 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) October 30, 2022

ونالت استحسان المتابعين وإشادتهم بالمبادرة التي اعتبرها البعض طريقة مبتكرة في التعريف بالدين الإسلامي.وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.