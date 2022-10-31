قبيل مونديال 2022.. لوكاكو يتعرض لإصابة بالغة في الفخذ

وعاد لوكاكو، المعار إلى إنتر ميلان من تشيلسي، إلى اللعب في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن والتي هز خلالها الشباك كما شارك في مباراة مطلع الأسبوع بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.لكن إصابة في الكاحل قرب نهاية الموسم الماضي إضافة لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية منعته من اللعب في خمس من ست مباريات خاضتها بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لتغيب عن مكان في نهائيات البطولة.وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا، المصنف الثاني عالميا بين المنتخبات، في المجموعة السادسة لكأس العالم حيث يستهل مشواره أمام كندا في 27 نوفمبر تشرين الثاني قبل مواجهة المغرب وكرواتيا وصيفة بطلة العالم 2018.