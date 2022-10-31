ضربة قوية لمنتخب الديوك قبيل المونديال

أكدت وكيل لاعب الوسط بول بوغبا نجم يوفنتوس والمنتخب الفرنسي، اليوم الاثنين، غيابه عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.



وأعلنت رافاييلا بيمنتا وكيل بوغبا عبر قناة "TF1" الفرنسية، أن موكلها "لن يلحق بمنتخب فرنسا، حامل لقب نسخة 2018، بسبب الإصابة".

وقالت بيمنتا في بيان: "عقب المراجعة الطبية اليوم في تورينو وبيتسبرغ، من المؤلم للغاية إبلاغ بول بوغبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للتعافي من الجراحة".

وأضافت: "لهذا السبب لن يتمكن بوغبا من الانضمام إلى يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم ولا المنتخب الفرنسي في قطر".

وكان بوغبا قد تعرض لإصابة في الركبة، بعد فترة قصيرة من عودته إلى يوفنتوس، بعد أن أمضى 5 مواسم مع مانشستر يونايتد.

وخضع بوغبا لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في بداية سبتمبر ويعمل ببطء على شفائه منذ ذلك الحين، لكنه تعرض لانتكاسة أثناء التدريب.

وأفادت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن لاعب خط الوسط الفرنسي أصيب بمشكلة عضلية وسيغيب عن الملاعب لمدة 15 يوما على الأقل، ما يعني أنه لن يكون لائقا للانضمام إلى فريق ديدييه ديشان في المونديال.

ولم يلعب بوغبا مع يوفنتوس منذ إعادة التعاقد معه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

ويمثل غياب بوغبا ضربة قوية لمنتخب فرنسا ومدربه ديديه ديشان في خط الوسط، حيث سيفتقد أيضا جهود نغولو كانتي بسبب الإصابة.