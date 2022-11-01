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صحيفة اسبانية: بنزيما يمثل مشكلة حقيقية لأنشيلوتي في ريال مدريد

رياضة

2022-11-01 | 04:33
صحيفة اسبانية: بنزيما يمثل مشكلة حقيقية لأنشيلوتي في ريال مدريد
1,836 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أكدت صحيفة "ديفونسا سنترال" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لديه مشكلة لا يتحدث عنها علنًا، لكن داخل الفريق يعبر عن الأمر بوضوح.

وأكدت "ديفونسا سنترال" أن "مشكلة أنشيلوتي تكمن في كريم بنزيما، إذ أشارت الصحيفة إلى أن "تأثير المهاجم الفرنسي على الفريق قوي جدًّا حيث يفقد ريال مدريد ما بين 30 و40 في المائة من قوته في غيابه رغم كون مجموعة الشباب رودريغو وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي تقدموا خطوة للأمام، لكن كارلو أنشيلوتي ينظر للمستقبل وللجزء الثاني من الموسم أيضًا".

كانت بداية كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية هذا الموسم متباينة، حيث كان آخر من التحق بالموسم التحضيري للفريق بالإضافة للجوائز الفردية التي حصل عليها ولياقته البدنية مع تقدمه في العمر (35 عامًا) جعلته يغيب عن بضع مباريات هذا الموسم وهو ما يمثل مشكلة لكارلو أنشيلوتي .

وداخل مراكز تدريب ريال مدريد يتم دراسة الفريق بعد كل لقاء واستخلاص الدروس قبل العودة للملاعب والتدريبات، ومثل والده لا يساور دافيد أنشيلوتي أدنى شك في تأثير غياب كريم بنزيما.

ويعرف كارلو أنشيلوتي أن "قوة هجوم ريال مدريد مرتبطة بوجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأنه لن يجد بديلًا بإمكانه القيام بالدور ذاته وإحداث التأثير ذاته؛ وهو ما يجعل الأمر مشكلة حقيقية بالنسبة للمدرب الإيطالي".

ويحاول أنشيلوتي ونجله دافيد تشخيص الأزمة بشكل دقيق ومعرفة إن كان سيذهب للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل لكن سيكون عليهم الانتظار بترقب لمشوار المهاجم الفرنسي في نهائيات كأس العالم بقطر برفقة منتخب بلاده التي تنطلق بعد 20 يومًا، لكون الجهاز الفني للفريق الملكي يعتمد بشكل كبير على جاهزية وتواجد كريم بنزيما في الفريق.

وأكدت تقارير إسبانية أن "كريم بنزيما يرفض المخاطرة باللعب مع ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، رغم أنه جاهز من الناحية الطبية".

وغاب بنزيما عن مباراة الفريق مع جيرونا في الدوري الإسباني، ومن المرجح أنه سيغيب عن مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أيضا.

وبحسب ماركا، فإن إدارة ريال مدريد باتت تعلم أن عددًا من اللاعبين يفتقدون الحدة في اللعب خلال المباريات الأخيرة بسبب تخوفهم من الغياب عن كأس العالم برفقة منتخبات بلادهم التي تنطلق بعد 3 أسابيع.
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