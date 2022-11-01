التونسية أنس جابر تخسر في مستهل مشوارها بالبطولة الختامية

وفي مستهل مشوارها بالبطولة، تغلبت ساكاري، المُصنفة الخامسة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، على بيغولا، المُصنفة الثالثة، بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-4)، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.وبذلك، حققت المرشحة الخامسة للقب أول انتصار لها في مجموعة "نانسي ريتشي"، التي شهدت أيضا فوز سابالينكا، المصنفة السابعة عالميا، على جابر (المُصنفة الثانية) بنتيجة 3-6 و7-6 (7-5) و7-5.ومن المُقرر أن تستهل لاعبات مجموعة "ترايسي أوستن" مشاركتهن بالبطولة اليوم الثلاثاء، حيث ستنافس البولندية إيغا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا، أمام الروسية داريا كاساتكينا (المُصنفة الثامنة).وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، ستلعب الأمريكية كوكو غوف، المُصنفة الرابعة عالميا، أمام الفرنسية كارولين غارسيا (المُصنفة السادسة).