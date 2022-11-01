رغم خروجه.. لماذا يجب على برشلونة تحقيق الفوز أمام فيكتوريا بلزن؟

لكن يبدو أن برشلونة يجب عليه الفوز على فيكتوريا بلزن في التشيك لأسباب أخرى، تقدرها الإدارة، ويرى فيها الجهاز الفني للفريق، بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، أهمية كبيرة لتجربة بعض العناصر.يعني فوز برشلونة بمباراة بلزن الحصول على 2.8 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للفائز بأي لقاء في دور المجموعات.ويحتاج برشلونة إلى هذا المبلغ، بجانب ما سيجنيه النادي من عوائد خلال مشاركته في الدوري الأوروبي، من أجل موازنة الحسابات، خاصة أنه في المُيزانية المقدمة إلى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، تؤكد الأرقام أن النادي كان يتوقع الذهاب إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.وتبدو الجوائز المالية قليلة نسبيا في مسابقة الدوري الأوروبي مقارنة بدوري أبطال أوروبا، لذا فإن برشلونة سيحاول استغلال مواجهة بلزن، اليوم الثلاثاء، في محاولة للفوز بها وجني كل أرباحها الممكنة، قبل الانتقال للعب في الدوري الأوروبي.سيغيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة فريقه برشلونة أمام فيكتوريا بلزن، اليوم الثلاثاء، بسبب الإرهاق، وهو ما سيدفع المدرب تشافي للبحث عن بديل لمهاجمه الأول، حيث يمكن لأي من العناصر التي تجيد اللعب في مركز الجناح أن تلعب بدلا من ليفا بموقع المهاجم الصريح.ويأمل تشافي في تجربة اللعب بدون ليفاندوفسكي، الذي يُعد مصدر إنقاذ هام لبرشلونة خاصة في اللحظات الأخيرة، مثل ما فعل أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الليغا الإسبانية، والتي فاز فيها البلوغرانا بشق الأنفس بهدف نظيف جرى تسجيله في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.وذكرت تقارير صحفية أن تشافي قد يدفع بالثلاثي عثمان ديمبيلي وفيران توريس وأنسو فاتي في المقدمة، منذ بداية مباراة بلزن، مع الإبقاء على البرازيلي رافينيا دياز كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.يُذكر أن هناك الكثير من الغيابات في صفوف برشلونة، مثل المدافعَين إريك غارسيا وجول كوندي اللذين أصيبا في لقاء فالنسيا، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، اللذين لم يعودا من الإصابة حتى الآن، وقد يلجأ المدرب تشافي إلى الثنائي جيرارد بيكيه وماركوس ألونسو لتغطية مركزي قلب الدفاع.وسيغيب أيضا عن برشلونة في مواجهة فيكتوريا بلزن، اليوم الثلاثاء، لاعب الوسط سيرجي روبيرتو الذي أصيب بخلع في الكتف وربما لن يلعب مرة أخرى في عام 2022، كما لن يشارك سيرخيو بوسكيتس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.يحتاج برشلونة لإثبات أن الفريق يمكنه المضي قدما ومواصلة الانتصارات رغم بعض الإخفاقات التي تعترض طريقه، لذا فإن الفوز على بلزن سيدعم تلك الفكرة، وأيضا سيدعم الانتصار فكرة أن الفريق يمكنه المنافسة بقوة على بطولة الليغا وكذلك الدوري الأوروبي.وأصبح الفارق بين برشلونة وريال مدريد نقطة وحيدة لصالح النادي الملكي على سلم ترتيب الليغا، بعدما تعادل الريال أمام جيرونا في الجولة الماضية من البطولة، لتؤكد الأرقام أن المنافسة لا تزال ممكنة، وممكنة جدا.