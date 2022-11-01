كلوب يشيد بنابولي قبل مواجهة الأبطال المرتقبة: يلعب كرة قدم لا تصدق

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "يلعب نابولي كرة قدم لا تصدق ربما هو الفريق الأفضل في أوروبا حالياً، وهذه ليست مباراة للمبالغة في المداورة، نريد الفوز بها ويجب أن يكون هناك تشكيل قوي".وأضاف: "أهم شيء في مجموعة دوري أبطال أوروبا التأهل إلى دور الستة عشر وهذا ما فعلناه، بالنسبة لماتيب ليس جاهزاً لخوض اللقاء، وعلينا أن ندفع باللاعبين الجاهزين".وعن الخسارة من ليدز في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "حارس مرمى ليدز لعب مباراة استثنائية، تجنب الأخطاء وحافظ على شباكه، ولكننا لن نتوقف عن القتال".وحول تراجع مستوى ليفربول، قال المدرب الألماني: "لقد كنت في هذا العمل لفترة كافية وهناك دائماً فرصة لوضع الأمر في الطريق الصحيح، علينا إعادة ضبط الأشياء، ولدينا أزمة كبيرة وجهناها هذا الموسم وهي استقبال الأهداف أولاً".وأشار كلوب إلى أنه استيقظ منزعجاً في منتصف الليل عقب مباراة ليدز التي انتهت بفوز الأخير 1/2، حيث قال: "أبلغ من العمر 55 عاما لذلك أستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى دورة المياه، ولكن هذه المرة استيقظت بسبب هدف ليدز في مرمانا".