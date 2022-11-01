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هل ينتقل أسينسيو الى برشلونة؟
Alsumaria Tv
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تركز العديد من الأندية الكبرى أبرزها برشلونة اهتمامها بلاعب ريال مديد ماركو أسينسيو الذي ينتهي عقد بنهاية الموسم الجاري ولم يمدد تعاقده حتى الآن مع النادي الملكي.
وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها ان "هناك نقاش مستمر داخل برشلونة حول إمكانية ضم ماركو اسينسيو الصيف القادم ".
واضاقت: "تشافي يريد اللاعب الاسباني لدعم خط الهجوم ومركز الجناح في الموسم القادم ولذلك تدرس الإدارة التفاوض معه ".
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