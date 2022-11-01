برشلونة يحسم مصير تشافي

وزعمت تقارير بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ وخروجه من دوري أبطال أوروبا، بأن أحد مديري النادي، اقترح اسم مدرب بديل لتعويض لتشافي.وقال رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بموقع التواصل تويتر "تشافي مدرب نحبه، ولا شك في ذلك".وأضاف نائب رئيس برشلونة "تشافي سيواصل العمل، وسيمنحنا كل الألقاب التي نحتاجها".ويمتد عقد تشافي هيرنانديز مع برشلونة حتى صيف عام 2024.ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة وحامل اللقب.