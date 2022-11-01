الصدمات تتوالى على نيمار.. هذه المرة سياسية

ويغيب نيمار عن مواجهة يوفنتوس، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإيقاف، كما تخلص من أزمة اتهامه بالاحتيال أمام القضاء الإسباني بشأن صفقة انتقاله إلى برشلونة في 2013.لكن نيمار تلقى صدمة جديدة بخسارة مرشحه في انتخابات البرازيل، بولسونارو، أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، الذي فاز بفارق مليوني صوت من أصل 120 مليون ناخب.وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، أن نيمار يمر بكابوس داخل وخارج الملعب، ووضعه أصبح أكثر سوء بعد خسارة مرشحه في الانتخابات الرئاسية.ونقلت الصحيفة، الهجوم الشرس من أنصار الرئيس الحالي ضد نيمار، وتوبيخ نجم باريس ومطالبته بالإعلان عن حجم الضرائب المستحقة عليه.وكان لولا دا سيلفا، قد أكد قبل الانتخابات، أن نيمار يؤيد بولسونارو، لأن الأخير ساعده في التخلص من ديونه لدى الضرائب.وختمت الصحيفة تقريرها بأن نيمار لم يعلق بعد، على نتيجة الانتخابات الرئاسية في البرازيل.