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اتحاد القوس والسهم ينتخب رئيساً جديدا له
Alsumaria Tv
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أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، اليوم الثلاثاء، عن فوز سعد المشهداني بمنصب رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم لدورة إنتخابية أمدها أربع سنوات مقبلة.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فوز المشهداني جاء في المؤتمر الانتخابي الذي أقامته الجمعية العامة للاتحاد العراقي للقوس والسهم صباح اليوم في نادي اليرموك في العاصمة بغداد".
واضاف: "نال ثقة الجمعية العامة لعضوية الاتحاد كل من محمد علي فياض وفائق حمود ورفعت عبود وشذى علي مطشر وازاد صفوت واحمد محمد سعيد".
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