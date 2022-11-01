قبيل مونديال 2022.. جوارديولا يزف بشرى سارة لجماهير إنجلترا

وأشار المدرب الإسباني إلى احتمالية تعافي الثنائي الإنجليزي كايل ووكر وكالفن فيليبس، من الإصابة قبل انطلاق مونديال قطر خلال شهر تشرين الثاني الجاري.وخضع ووكر لجراحة في أعلى الفخذ مطلع تشرين الأول، بينما غاب فيليبس بسبب مشكلة في الكتف.ويسابق الثنائي الزمن من أجل استعادة لياقتهما قبل أن يبدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم بمواجهة إيران في المجموعة الثانية يوم 21 تشرين الثاني.وكانت إنجلترا، التي ستلعب أيضا ضد ويلز والولايات المتحدة في مجموعتها، قد وصلت لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.وقال جوارديولا للصحفيين عن ووكر وفيليبس: "من المرجح مشاركتهما بسبب السرعة التي يتعافيان بها".وأضاف: "لا أعرف نوايا جاريث (ساوثجيت)، فهو يتحدث مع اللاعبين والأطباء بانتظام، لأنهم يعرفون حالة اللاعبين أفضل مني، وما أسمعه في غرف خلع الملابس هو إمكانية جاهزيتهما".وردا على سؤال بشأن مدى رغبة ووكر وفيليبس في العودة، أجاب جوارديولا "يرغبان بشدة في ذلك. أنت لا تلعب في كأس العالم كل أسبوع".وقال جوارديولا إن "فيليبس يشارك في التدريبات بشكل جزئي مع الفريق، لكنه يتجنب الالتحام البدني مع زملائه في المران".