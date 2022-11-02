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بمباراته الـ 400.. كلوب يحقق رقماً مميزاً في تاريخ ليفربول
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حقق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رقمًا تاريخيًا بقيادته للريدز في مباراة نابولي.
وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد بات كلوب رابع مدرب في تاريخ ليفربول يصل إلى 400 مباراة في جميع المسابقات، بعد بوب بيزلي 535 مباراة و توم واتسون 742 مباراة و بيل شانكلي 783 مباراة .
وأضافت الشبكة أن كلوب فاز عدد مباريات أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ ليفربول خلال أول 400 مباراة له مع النادي 243 مباراة.
ويعاني ليفربول هذا الموسم من النتائج المتذبذبة وسط اصابات كبيرة في صفوفه.
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