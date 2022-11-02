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بالأسماء والسنوات.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز في كأس العالم

رياضة

2022-11-02 | 02:32
بالأسماء والسنوات.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز في كأس العالم
871 مشاهدة

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في العشرين من تشرين الثاني الجاري، وستكون مباراة الافتتاح بين أصحاب الأرض مع منتخب الإكوادور في استاد البيت.

ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، 8 منتخبات قومية فقط تمكنت من الفوز بالكأس، التي كانت تعرف سابقا باسم "كأس جول ريميه"، تيمنا باسم الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم والأب الروحي لها، من عام 1930 إلى عام 1970، وكأس بطولة كأس العالم من عام 1974 حتى الآن.

ورغم مشاركة العشرات من المنتخبات في البطولة الكروية الأهم في العالم، فإنه لم يفز بهذه البطولة إلى 8 منتخبات فقط.

فازت البرازيل بالكأس في 1970 إلى الأبد، بعد حصولها على كأس البطولة 3 مرات، وفقا لما نصت عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم:

البرازيل: فازت بالبطولة 5 مرات
ألمانيا: فازت بالبطولة 4 مرات
إيطاليا: فازت بالبطولة 4 مرات
الأرجنتين: فازت بالبطولة 2 مرة
فرنسا: فازت بالبطولة 2 مرة
أوروغواي: فازت بالبطولة 2 مرة
إسبانيا: مرة واحدة
إنجلترا: مرة واحدة

وفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930:

2018 فرنسا
2014 ألمانيا
2010 إسبانيا
2006 إيطاليا
2002 البرازيل
1998 فرنسا
1994 البرازيل
1990 ألمانيا الغربية
1986 الأرجنتين
1982 إيطاليا
1978 الأرجنتين
1974 ألمانيا الغربية
1970 البرازيل
1966 إنجلترا
1962 البرازيل
1958 البرازيل
1954 ألمانيا الغربية
1950 أوروغواي
1938 إيطاليا
1934 إيطاليا
1930 أوروغواي
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