بالأسماء والسنوات.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز في كأس العالم

ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، 8 منتخبات قومية فقط تمكنت من الفوز بالكأس، التي كانت تعرف سابقا باسم "كأس جول ريميه"، تيمنا باسم الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم والأب الروحي لها، من عام 1930 إلى عام 1970، وكأس بطولة كأس العالم من عام 1974 حتى الآن.ورغم مشاركة العشرات من المنتخبات في البطولة الكروية الأهم في العالم، فإنه لم يفز بهذه البطولة إلى 8 منتخبات فقط.فازت البرازيل بالكأس في 1970 إلى الأبد، بعد حصولها على كأس البطولة 3 مرات، وفقا لما نصت عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم:البرازيل: فازت بالبطولة 5 مراتألمانيا: فازت بالبطولة 4 مراتإيطاليا: فازت بالبطولة 4 مراتالأرجنتين: فازت بالبطولة 2 مرةفرنسا: فازت بالبطولة 2 مرةأوروغواي: فازت بالبطولة 2 مرةإسبانيا: مرة واحدةإنجلترا: مرة واحدةوفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930:2018 فرنسا2014 ألمانيا2010 إسبانيا2006 إيطاليا2002 البرازيل1998 فرنسا1994 البرازيل1990 ألمانيا الغربية1986 الأرجنتين1982 إيطاليا1978 الأرجنتين1974 ألمانيا الغربية1970 البرازيل1966 إنجلترا1962 البرازيل1958 البرازيل1954 ألمانيا الغربية1950 أوروغواي1938 إيطاليا1934 إيطاليا1930 أوروغواي