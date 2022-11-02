اليوم.. مباريات حسم بقية المتأهلين وتعزيز الصدارة في ابطال اوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةريال مدريد X سيلتك – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumشاختار دونيتسك X لايبزيج – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumميلان X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1تشيلسي X دينامو زغرب – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumمانشستر سيتي X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumكوبنهاجن X بوروسيا دورتموند – الساعة 1 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumماكابي حيفا X بنفيكا – الساعة 11 مساءيوفنتوس X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium