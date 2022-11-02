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اليوم.. مباريات حسم بقية المتأهلين وتعزيز الصدارة في ابطال اوروبا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الأربعاء 2 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها استكمال مواجهات الجولة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا في مقدمتها يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد ضد سيلتك.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال مدريد X سيلتك – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شاختار دونيتسك X لايبزيج – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ميلان X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
تشيلسي X دينامو زغرب – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مانشستر سيتي X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كوبنهاجن X بوروسيا دورتموند – الساعة 1 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ماكابي حيفا X بنفيكا – الساعة 11 مساء
يوفنتوس X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
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