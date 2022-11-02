تمثال أنس جابر يثير الجدل والسخرية

وقام النحات عبد الله بن يونس بإنجاز تمثال لأنس جابر البالغة 28 عاما، وهي ترتدي زيا رياضيا وتحمل بين يديها مضرب كرة التنس، تقديرا لجهود نجمة رياضة التنس التونسية، وتكريما لإنجازاتها.لكن التمثال أثار حملة انتقادات واسعة بين التونسيين، وصلت إلى حد السخرية والتهكم، عبر تعليقات العديد من الناشطين على مواقع التواصل.واعتبر البعض أن هذا التمثال "تكريم مهين"، بل تشويه لصورة اللاعبة المصنفة ثانيا عالميا، بسبب عدم تطابق الملامح، وذهب البعض إلى وصف العمل بـ"غير المكتمل أو غير المتقن".يذكر أن جابر البالغة من العمر 28 عاما، توصف في تونس بـ"وزيرة السعادة"، وتعد واحدة من أبرز لاعبات التنس في العالم بالوقت الحالي، حيث تحتلّ المركز الثاني في آخر تصنيف عالمي.