مدرب المنتخب المصري يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم

وقال ميكالي وفقاً لكورة، إن "منتخب البرازيل هو المرشح الأول دائما للتتويج بالمونديال، حيث استعد للبطولة بشكل جيد خلال الفترة الماضية، كما أنه يمتلك لاعبين مميزين للغاية، لذلك أرى أن فرصته كبيرة للفوز بهذا اللقب".وأضاف: "أعتقد أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لديه آمال كبيرة في تحقيق بطولة كأس العالم التي تنقصه، لأنه حقق العديد من الألقاب على مدار مشواره الكروي، سواء على سبيل الألقاب الجماعية أو الفردية".وتابع ميكالي: "المنتخب البرازيلي لديه قائد مميز وهو تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الإنجليزي، ولديه خبرات قوية لا تقل عن كل من دونجا أو كافو، اللذين حملا اللقب من قبل في 1994 و2002".يذكر أن ميكالي قد تُوج مع منتخب السامبا الأولمبي بلقب أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، والذي كان يضم نيمار وجابرييل خيسوس لاعب آرسنال الإنجليزي الحالي.