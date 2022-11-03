قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان

السومرية نيوز – رياضة

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً منتخبنا في المجموعة الثالثة بجانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان البلد المضيِّف، وذلك بعد سحب القرعة التي جرت يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 آذار من العام المقبل، إذ تم تقسيم 31 منتخباً مشاركاً بين سبع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ومجموعة واحدة من ثلاثة منتخبات.



وتعود البطولة من جديد لأول مرة منذ العام 2019، حيث تغيّر مسمى البطولة من بطولة آسيا تحت 19 عاماً إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً.