قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات: العراق في المجموعة الخامسة

السومرية نيوز – رياضة

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا، المنتخب العراقي في المجموعة الخامسة بمواجهة كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وطاجيكستان المضيفة، وذلك بعد سحب القرعة الذي جرى يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وتقام التصفيات ضمن نظام التجمع في غوام والأردن وقرغيزستان ومنغوليا وسنغافورة وطاجيكستان وتايلاند وفيتنام، وتنطلق التصفيات مع تنافس الفرق في ثماني مجموعات في الدور الأول من 22 إلى 30 نيسان 2023. وبعد ذلك، يتأهل المتصدرون الثمانية للمنافسة في الدور الثاني من التصفيات ضمن مجموعتين خلال الفترة من 16 إلى 24 أيلول من العام المقبل.

واستند تصنيف المنتخبات في الدور الأول إلى نتائج بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019 في تايلاند، والتي تم تغيير مسماها منذ ذلك الحين لتصبح كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً.