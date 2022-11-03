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إبراهيموفيتش لمبابي: أنت لست أكبر من باريس

رياضة

2022-11-03 | 06:06
إبراهيموفيتش لمبابي: أنت لست أكبر من باريس
618 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
علّق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان حاليًا وباريس سان جيرمان سابقًا، على تصرفات الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق العاصمة الفرنسية، بعد تمديد عقده مع الفريق، بعدما كان على وشك الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

وكان مبابي قريبًا من الانتقال بصفقة انتقال حر إلى ريال مدريد مع اقتراب عقده السابق من نهايته، لكنه تراجع عن قراره وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.
 
وأثار مبابي الجدل بتصرفاته هذا الموسم برفقة باريس سان جيرمان، إذ توقف عن الركض في بداية الموسم خلال مواجهة مونبيليه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، بسبب عدم تمرير الكرة إليه وإرسالها لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما دخل في خلاف مع نيمار بشأن تسديد ركلة جزاء.
إبراهيموفيتش ينتقد آباء اللاعبين الشباب
 
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عبر "كنال +" الفرنسية: "مبابي لم يتخذ القرار الصحيح بالنسبة له بالبقاء في باريس سان جيرمان، في رأيي بقاؤه كان القرار الصحيح للنادي وليس له".
 
وأضاف: "كيليان الآن يرى نفسه أكثر أهمية من النادي، وإدارة باريس سان جيرمان هي من أعطته مفاتيح ذلك، إنه الآن يفقد انضباطه وهويته"، وتابع: "لا يوجد لاعب أكبر من أي نادٍ، أنا لا أعرف كيليان كشخص، لكن أعرفه كلاعب وهو رائع، ولكن عندما تفقد الانضباط تخسر هويتك".
 
وتابع: "عندما يُصبح الابن (اللاعب) قويًا، يمكنه كسب المال بكل سهولة، لذلك يُصبح والد اللاعب محاميًا ووكيلًا ومدربًا، وهذا ما يؤدي إلى فقدان الانضباط".
 
وختم تصريحاته بالقول: "ترى والد أي لاعب يعتقد في قرارة نفسه أنه أصبح نجمًا، ويتحدث في الصحف، مَن أنت لتعتقد ذلك؟! تحلَّ بالصمت وافهم حدود مسؤوليتك، الأمر متروك لابنك لإدارة أعماله والحصول على وظيفة".

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