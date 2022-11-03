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تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور.. المنتخب الوطني يكثف تدريباته

رياضة

2022-11-03 | 11:15
تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور.. المنتخب الوطني يكثف تدريباته
المصدر:
وكالات
1,159 مشاهدة

يواصل المُنتخبُ الوطنيّ، اليوم الخميس، تدريباته على ملعبُ الشعب الدوليّ تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و 12 من الشهرِ الحالي.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم شاركَ فيها (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، كرار عامر ، سجاد جاسم ، مناف يونس ، أحمد زيروا ، أحمد يحيى ، محمد قاسم ، حسين جبار ، حمزه عدنان ، إبراهيم بايش، علي فائز ، زيد تحسين ، شهاب رزاق ، أحمد عبد الحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم ، أمجد عطوان وأيمن حسين، والأخيران سيتواصلان في التدريباتِ مع المنتخبِ الوطنيّ لغاية يوم المُغادرةِ إلى إسبانيا بعد حصولهما على موافقةِ أنديتهما بالاستمرارِ مع المنتخبِ الوطنيّ لغاية انتهاءِ المبارياتِ الوديّة بضمنها التي ستجري في العراق".

بينما تأكدَ غيابُ الحارس أحمد شاكر بعدَ أن أثبتت الفحوصاتُ وجودَ تمزقٍ في الرباطِ الصليبيّ، وبالتالي يتعذر عليه الاستمرارُ مع المُنتخبِ الوطني.

وسبقت تمرينات اليوم محاضرة فنيّة مُطولة من قبل الجهازِ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ مع اللاعبين، وتمّ خلالها عرضُ (داتا شو) لبعضِ المتعلقات التي تخصُّ الجانبين الفنيّ والتكتيكيّ، مع التطرُّقِ لأساليب اللعب المُمكن تطبيقها في الوحداتِ التدريبيّةِ.

ومع نهايةِ التدريبات التي اختتمت بتمارين الاسترخاءِ باستثناء أيمن حسين الذي تدربَ بشكلٍ انفراديّ وبإشرافٍ مباشرٍ من قبل مدربِ الفريق راضي شنيشل، تركزَ التدريبُ في منطقةِ الثلث الهجوميّ وداخل منطقةِ الجزاء بضمنها تمارين التهديف على المرمى بمُشاركةِ الحارس حسن أحمد.

على صعيدٍ متصلٍ، من المؤمل أن يلتحقَ، غداً الجمعة، لاعبُ نادي ثون السويسري هيران أحمد بتدريباتِ المُنتخبِ الوطنيّ بناءً على رغبةِ اللاعب في التواجدِ في معسكرِ بغداد بالرغم من رفضِ إدارةِ ناديه تفرغه لمُبارياتِ المُنتخبِ الوطنيّ الوديّة.
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