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الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي والملحق وموعد القرعة ونظامها

رياضة

2022-11-04 | 02:32
الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي والملحق وموعد القرعة ونظامها
1,745 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أسدل الستار، أمس الخميس، على دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2022-23، وتم التعرف على الأندية المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي وعلى الأندية الأخرى التي ستلعب الملحق الأوروبي.

وفي المجموعة الأولى، تأهل أرسنال الإنجليزي متصدراً للمجموعة برصيد 15 نقطة ضامناً مقعده في ثمن النهائي، في حين حل أيندهوفن الهولندي ثانياً وسيلعب الملحق الأوروبي أمام أحد الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما حل بودو غليمت النرويجي ثالثاً ليتأهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتصدر فنربخشه التركي المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ضامنا مقعده في ثمن النهائي، في حين أنهى رين الفرنسي دور المجموعات بنفس الرصيد وتخلف عن الفريق التركي بفارق الأهداف وسيلعب الملحق، أما آيك لارناكا القبرصي فحل ثالثاً وتحول إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وحسم ريال بيتيس الإسباني تأهله في المجموعة الثالثة بعدما تصدرها برصيد 16 نقطة، في حين سيشارك روما الإيطالي في الملحق الأوربي بحلوله في المركز الثاني، بينما سيتحول لودوغوريتيس البلغاري إلى بطولة دوري المؤتمر باحتلاله المركز الثالث.

وتأهل روايال يونيون البلجيكي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، في حين حل يونيون برلين في المركز الثاني المؤهل إلى الملحق، ويتحول براغا البرتغالي الثالث إلى مسابقة دوري المؤتمر.

وفي المجموعة الخامسة، حسم ريال سوسيداد الإسباني تأهله إلى ثمن نهائي المسابقة بتصدره للمجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي بفارق الأهداف، ما يعني تحول يونايتد لخوض الملحق الأوروبي، بينما سيتحول شريف تيراسبول إلى ملحق دوري المؤتمر.

وفي المجموعة السادسة، كان صراع التأهل شديداً، لكن فينورد الهولندي ضمن تواجده المباشر في ثمن النهائي بإنهائه دور المجموعات في الصدارة برصيد 8 نقاط، متفوقا على ميدتيلاند الدنماركي الثاني بفارق الأهداف، في حين سينافس لاتسيو الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي.

أما في المجموعة السابعة، فتصدر فرايبورغ الألماني مجموعته بجدارة برصيد 14 نقطة، ضامنا تواجده في الدور الموالي، في حين جاء نانت الفرنسي ثانيا، ويأتي خلفه كاراباغ الأذربيجاني الثالث.

وفي منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة، تصدر فيرينكفاروزي المجري المجموعة برصيد 10 نقاط متفوقا على موناكو الفرنسي الذي سيتعين عليه لعب مباراة الملحق، في حين احتل طرابزون سبور المركز الثالث وغادر إلى دوري المؤتمر.

الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
أرسنال (إنجلترا)
فنربخشه (تركيا)
روايال يونيون (بلجيكا)
ريال سوسيداد، ريال بيتيس (إسبانيا)
فينورد (هولندا)
فرايبورغ (ألمانيا)
فيرينكفاروزي (المجر)

الأندية المتأهلة إلى ملحق ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
أيندهوفن (هولندا)
رين - نانت - موناكو (فرنسا)
روما (إيطاليا)
يونيون برلين (ألمانيا)
مانشستر يونايتد (إنجترا)
ميتيلاند (الدنمارك)

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023 ملحق دور الـ16
موعد قرعة ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي هذا الموسم هو يوم الإثنين القادم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م، والموافق 13 ربيع الآخر 1444هـ.

وتنطلق مجريات القرعة في مدينة نيون بسويسرا عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت العراق، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ما نظام قرعة ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2023؟
يشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي 16 فريقًا، نصفهم هم ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا، والنصف الآخر يتكون من وصفاء مجموعات اليوروباليغ.

سيواجه كل ثالث من دوري الأبطال فريق من ثواني مجموعات الدوري الأوروبي، وستجري المباريات بنظام خروج المغلوب، والذي سيستمر حتى نهائي المسابقة.

لا يوجد إلا شرط واحد لقرعة الدوري الأوروبي 2023 الخاصة بملحق دور الـ16، وهو أن كل فريق لا يمكنه مواجهة آخر من البلد نفسه.

ما الفرق المشاركة في ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي 2023؟
 اكتمل عقد الأندية المشاركة في الملحق بانتهاء الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الدوري الأوروبي، حيث تحددت جميع الثواني، وهم: "موناكو، نانت، ميدتيلاند، مانشستر يونايتد، يونيون برلين، روما، رين، آيندهوفن".

أما ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023، فهم: "أياكس، باير ليفركوزن، برشلونة، سبورتنغ لشبونة، سالزبورغ، شاختار، إشبيلية، يوفنتوس".
 
ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي 2023؟
يتأهل متصدرو مجموعات الدوري الأوروبي 2023 إلى دور الـ16 مباشرةً، وتنتظر الفائزين من الملحق الذي يقام بين ثواني المجموعات وثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الفرق المتأهلة للدور الـ16 الدوري الأوروبي

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