الفوز الخامس تواليا.. العراق يهزم الدنمارك ضمن بطولة تنس كرة القدم

ويعد هذا الانتصار الخامس تواليا للعراق، بعد أن سبق له التغلب على نظيره الإسباني في فعالية الثلاثي بشوطين مقابل لا شيء، وبواقع (11-7) و(11-4).كما حقق منتخب العراق الفوز على بلغاريا في فعالية الزوجي بشوطين مقابل لا شيء (12-10) و(11-6).وفي الفردي تغلب العراقي علي جليل على منافسه النمساوي بشوطين نظيفين وبواقع (11-3) و(11-6).ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للاعب العراقي، إذ سبق له تجاوز منافسه القبرصي بشوطين دون رد وبواقع (11-6) و(11-1).يذكر أن بطولة العالم لتنس كرة القدم، تقام من 4 وحتى 6 من الشهر الجاري بمشاركة 16 منتخبا، ويعد العراق الممثل الوحيد للعرب في البطولة.