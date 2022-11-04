منها تفضيل الإسلام والعراق.. تصريحات قوية لنجم يونايتد زيدان اقبال

وتحدث إقبال عن دور الدين الإسلامي في حياته الشخصية والعملية، قائلا: "الدين أمر هام للغاية، إنه يجعلني منضبطًا وأكثر تركيزًا".وتابع: "إذا كان بإمكاني التركيز خارج الملعب، يمكنني التركيز على أرض الملعب، صلواتي الخمس التي يجب أن أواصلها يوميًا تساعدني كثيرًا في الملعب لأنني أركز على حياتي كثيرا".وحول اختياره تمثيل العراق، رغم أن والده باكستاني ووالدته عراقية ويحمل أيضا الجنسية البريطانية، قال زيدان إقبال: "لقد اخترت العراق، واعتقدت أنه سيكون الأفضل لمسيرتي، ما زلت فخوراً لكوني باكستاني، وهناك الكثير من مشجعي جنوب آسيا الذين يدعمونني وأنا ممتن لذلك".وأضاف عن اللعب لمنتخب بلاده العراق: "هذا مجرد تذوق بسيط لطعام تحبه، والأمر هنا يشبه اللعب في مباراة دولية ضد فريق مع منافسة كبيرة، الأمر كان مذهلاً".وعن مثله الأعلى في كرة القدم، قال إقبال: "عندما كنت صغيرًا كان والدي يضع الكثير من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب لزين الدين زيدان في المنزل، الآن، أتطلع إلى الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة".وأردف: "أعتقد أن فرينكي دي يونج لاعب لامع، وتياجو ألكانتارا من ليفربول. أعلم أنه يلعب لليفربول ولكن لا يزال بإمكانك احترام شخص منافس وكيف يلعب".وأتم: "عامة أنا لا أتعلم من لاعب واحد فقط، أشاهد أشخاصًا مثل كاسيميرو وكريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز معي في تدريبات اليونايتد، وتعلمت الكثير منهم حول طريقة لعبهم، لقد أسعدني أن أكون محاطًا بالعديد من الرياضيين أصحاب المستويات المرتفعة".