باللغة العربية.. ريال مدريد يوجه رسالة الى اهل الرياض

وقال النادي الملكي على حسابه في موقع "تويتر": "جايينكم يا أهل الرياض في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني".ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في 11 كانون الثاني 2023 في الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني يلتقي برشلونة على ملعب الملك فهد في الرياض، مع ريال بيتيس.ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس السوبر لهذا الموسم بصفته بطلا للدوري المحلي وبرشلونة وصيفا له، بينما يشارك ريال بيتيس بصفته حامل لقب كأس إسبانيا وفالنسيا وصيفا له.وكانت السعودية استضافت أول نسخة لكأس السوبر الإسباني بعد تغيير نظامه ليشمل أربعة أندية في 2020 حين توج ريال مدريد على حساب غريمه وجاره أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بركلات الترجيح.