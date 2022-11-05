تشافي: بيكيه أحد أفضل المدافعين في العالم وقراره محترم

وأقر تشافي، في أول رد فعل له بعد إعلان بيكيه اعتزاله، بأن المحادثة "الخاصة" التي أجراها معه الصيف الماضي كانت من أصعب المواقف التي واجهها في مسيرته التدريبية، واصفا زميله السابق بأنه أحد أفضل المدافعين في العالم.وقال مدرب البلوغرانا، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ألميريا في الدوري الإسباني: "لقد مررت بموقف مشابه، ومن الطبيعي أن يأخذ اللاعب خطوة كهذه، كان لديه عقد وقرار إنهائه بادرة كبيرة، إنه أسطورة في النادي ويستحق الإشادة به على هذا النحو"، قبل أن يشيد بتعامله والتزامه طيلة فترة ارتدائه قميص برشلونة.وعلق على قرار اعتزال بيكيه، قائلاً: "هو من اتخذ القرار، وهو قرار محترم ومشروع تماما، إنها حياته ومسيرته المهنية، لقد فاز بكل شيء، أي قرار يتخذه سيتم احترامه من الجميع".وأضاف: "لا أعرف ما إذا كنت عادلا أم لا، لكنني كنت صادقا وأمينا، كان جيرارد قدوة للفريق وللشباب والجهاز الفني، كنت صادقا معه، والآن قضت الظروف أن يضع حدا لذلك (مسيرته)".ونفى تشافي توتر العلاقة بينه وبين مدافعه في الأشهر الأخيرة بسبب تكرر الإبقاء عليه احتياطيا، وذلك بقوله: "العلاقة هي نفسها كما كانت من قبل، عليّ أن أتخذ قرارات لمصلحة الفريق".ولم يؤكد تشافي ما إذا كان سيعتمد على بيكيه في التشكيل الأساسي في مباراة ألميريا، مكتفيا بالقول: "سنرى"، قبل أن يتمنى أن يحقق الفريق الفوز لإهدائه له.وأكد تشافي أن الإدارة ستدرس إمكانية تعزيز خط الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية، من أجل تغطية الفراغ الذي سيتركه رحيل بكيه، في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق في خط الدفاع.