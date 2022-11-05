أنس جابر تودع البطولة الختامية لتنس السيدات

وفازت ساكاري، المُصنفة الخامسة عالميًّا، بمبارياتها الثلاث بالمجموعة، بعدما تمكنت من هزيمة جابر بنتيجة 6-2 و6-3 في ساعة و8 دقائق، لتحرمها من بلوغ نصف النهائي، وتُقصيها من البطولة التي حققت فيها اللاعبة التونسية انتصارًا واحدًا مقابل خسارتين.وكانت ساكاري قد ضمنت منذ الجولة الماضية التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة التي تشارك بها للمرة الثانية في مسيرتها.وكانت مشاركة ساكاري الأولى بالبطولة العام الماضي، لكنها ستسعى هذه المرة لتجنب تكرار نفس السيناريو وتطمح في التأهل للنهائي، بعدما سقطت النسخة الماضية أمام الإستونية أنيت كونتافيت في نصف النهائي.وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة نفسها "مجموعة نانسي ريتشي"، في وقت سابق، فوز البيلاروسية آرينا سابالينكا، المُصنفة السابعة عالميًّا، على الأمريكية جيسيكا بيغولا، المُصنفة الثالثة عالميًا، بواقع 6-3 و7-5 في ساعة و30 دقيقة، لترافق ساكاري إلى نصف النهائي.وبفوزها وخسارة جابر، تأهلت سابالينكا إلى نصف النهائي بعد فوزها في مباراتين وخسارتها في واحدة، بينما ودعت بيغولا البطولة بثلاث هزائم.وتتحدد، اليوم السبت، هوية اللاعبة الرابعة في نصف نهائي البطولة، والتي ستتأهل من مجموعة "تريسي أوستن" التي حجزت فيها بالفعل البولندية إيغا شفيونتك، المُصنفة الأولى عالميًّا، مقعدها لقبل النهائي بعد فوزها في أول مباراتين لها.ومن المُقرر أن تخوض شفيونتك مباراة "تحصيل حاصل" أخيرة بالمجموعة أمام الأمريكية كوكو غوف، المُصنفة الرابعة عالميًّا، والتي ودعت البطولة بالفعل.في المقابل، ستتنافس الفرنسية كارولين غارسيا، المُصنفة السادسة عالميًّا، والروسية داريا كاساتكينا، المُصنفة الثامنة، على آخر البطاقات المؤهلة لنصف النهائي، حيث تتعادل اللاعبتان بانتصار وهزيمة لكل منهما.