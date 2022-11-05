اليوم.. برشلونة يودع بيكيه بمواجهة الميريا والسيتي يلاعب فولهام لملاحقة ارسنال

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليدز يونايتد X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمانشستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنوتينجهام فورست X برينتفورد – الساعة 6 مساءوولفرهامبتون X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumإيفرتون X ليستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةخيتافي X قاديش – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HDبلد الوليد X إلتشي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HDسيلتا فيجو X أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HDبرشلونة X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HDمواعيد مباريات الدوري الإيطاليساليرنيتانا X كريمونيزي – الساعة 5 عصراإمبولي X ساسولو – الساعة 5 عصراأتلانتا X نابولي – السابعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ميلان X سبيزيا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند X بوخوم – الساعة 5:30 عصراماينز 05 X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصراهوفنهايم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصراأوجسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصراهيرتا برلين X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرافيردر بريمن X شالكه 04 – الساعة 8:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسياجاكسيو X ستراسبورج – الساعة 6 مساءأنجيه X لانس – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيجيرسونسبور X اسطنبول سبور – الساعة 1:30 ظهراجالاتا سراي X بشكتاش – الساعة 7 مساء