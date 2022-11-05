رسميًا.. جولين لوبيتيغي مدربًا جديدًا لوولفرهامبتون

السومرية نيوز – رياضة



أعلن نادي ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعيين الإسباني يولن لوبتيجي مدربا جديدا لفريقه.

وقال جيف شي رئيس مجلس إدارة ولفرهامبتون في بيان "يولين مدرب من الطراز الأول وهو صاحب خبرة ممتازة على المستوى الأعلى للعبة ونحن سعداء جدا بالتوصل لاتفاق لضمه إلى ولفرهامبتون".



يذكر أن المدرب الاسباني درب أندية عديدة كريال مدريد، الا انه أقيل من تدريب نادي اشبيلية الاسباني لسوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.