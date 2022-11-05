ميسي يصدم الأرجنتين قبل أيام من المونديال

وذكر النادي في بيان، أن ميسي لن يكون لائقًا لمباراة لوريان، غدًا الأحد؛ بسبب التهاب في وتر أكيليس.وأوضح البيان، أن "ميسي سينفذ برنامجًا علاجيًا كإجراء احترازي، ليكون لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل".وفضَّل الجهاز الفني للنادي الباريسي، إراحة ميسي تفاديا لتفاقم الآلام، ما يهدد مشاركته في كأس العالم، التي تنطلق بعد 15 يومًا في قطر.وأكد البيان أيضًا، غياب الثلاثي كيلور نافاس، وفابيان رويز، وبريسنيل كيمبيبي عن مواجهة لوريان، بالجولة 14 من الدوري الفرنسي.وسيواصل نافاس، برنامجه العلاجي للتعافي من آلام الظهر، وسيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لكيمبمبي الذي يتعافى من آلام عضلية.أما لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، سيعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابته العضلية.وتأتي معاناة ميسي مع هذه الإصابة قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في قطر.ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.وفي وقت سابق، جه ألتراس منتخب الأرجنتين تحذيراً شديد اللهجة لمنافسي ميسي في الدوري الفرنسي قبل انطلاق مسابقة كأس العالم.وقال التراس الأرجنتين في بيان: "متبقي للأسطورة ميسي 4 مباريات قبل كأس العالم إذا تسبب أي لاعب بإصابته من أي خصم فليعلم أن حياته ستكون في خطر، على الجميع أن يُعامل ميسي بعناية نحن لم نحقق كأس العالم منذ 37 سنة، وميسي هو فقط القادر على تحقيقه، هذا تهديد وليس تنبيه".