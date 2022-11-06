تشافي يبدي سعادته بالانتصار الاخير ويحتفي ببيكيه: "اسطورة"

وقال تشافي، عقب اللقاء : "لقد عشنا ليلة تاريخة، وخاصة بالنسبة لجيرارد بيكيه، وأردنا أن تسير الأمور بأفضل طريقة".وأضاف: "بيكيه قدم مباراة رائعة، وأخبرته أنه أسطورة في برشلونة، ونحن ممتنون جدا للسنوات التي قضاها في النادي".وزاد: "إنها واحدة من أكثر المباريات اكتمالا التي لعبناها، وعرفنا متى نهاجم في المرحلة الانتقالية، مثل هدف ديمبلي، حيث فهمنا متى ننضج خلال المباراة، وتحكمنا في الوتيرة بشكل جيد".وأردف: "فيران توريس يعطينا الكثير من الأشياء، ويعمل بجد، ولدي ثقة كبيرة به، وكان جيدا جدا وحاسما ولا يتوقف عن القتال".وأتم: "لقد كانت مباراة رائعة، بنتيجة قليلة لا تعكس التفوق".بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الليكا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر