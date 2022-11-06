ديربيات عديدة ومواجهات قوية.. مواعيد جولة الأحد في الدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي× أرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون×نيوكاسل يونايتد–الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect
وست هام يونايتد× كريستال بالاس– الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا× مانشستر يونايتد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect
توتنهام× ليفربول – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتليتكو مدريد× إسبانيول- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد× فالنسيا- الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فياريال×ريال ماريوكا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس× إشبيلية- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سامبدوريا× فيورنتينا- الساعة 5 مساء
روما× لاتسيو - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس× انتر ميلان - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن× يونيون برلين – الساعة 5:30 مساء
فرايبورج×كولن- الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان× باريس سان جيرمان- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
تولوز× موناكو- الساعة 5 مساء
ستاد ريمس× نانت- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ليل× رين- الساعة 7:05 مساء
مارسيليا× ليون- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
طرابزون× قونيا سبور- الساعة 8 مساء