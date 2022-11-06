ديربيات عديدة ومواجهات قوية.. مواعيد جولة الأحد في الدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةتشيلسي× أرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامتون×نيوكاسل يونايتد–الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connectوست هام يونايتد× كريستال بالاس– الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumأستون فيلا× مانشستر يونايتد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connectتوتنهام× ليفربول – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأتليتكو مدريد× إسبانيول- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد× فالنسيا- الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1فياريال×ريال ماريوكا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال بيتيس× إشبيلية- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةسامبدوريا× فيورنتينا- الساعة 5 مساءروما× لاتسيو - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1يوفنتوس× انتر ميلان - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيباير ليفركوزن× يونيون برلين – الساعة 5:30 مساءفرايبورج×كولن- الساعة 7:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةلوريان× باريس سان جيرمان- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2تولوز× موناكو- الساعة 5 مساءستاد ريمس× نانت- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6ليل× رين- الساعة 7:05 مساءمارسيليا× ليون- الساعة 10:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيطرابزون× قونيا سبور- الساعة 8 مساء