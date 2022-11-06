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"تحررت وسأعود".. بيكيه يودِّع برشلونة بالدموع في يوم اعتزاله (فيديو)

رياضة

2022-11-06 | 02:00
&quot;تحررت وسأعود&quot;.. بيكيه يودِّع برشلونة بالدموع في يوم اعتزاله (فيديو)
855 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
لعب جيرارد بيكيه، أمس السبت، آخر مبارياته بقميص برشلونة الإسباني، وكانت بملعب "كامب نو" أمام ألميريا ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البلوغرانا بنتيجة 2-0.

ووقف الجميع في الدقيقة (83) لتوديع بيكيه، لحظة مغادرته أرضية الميدان، حيث صفق له من في المدرجات وفي مقاعد الاحتياط وفوق أرضية الميدان، في لحظة تاريخية في مسيرة اللاعب الذي غلبته الدموع لحظة خروجه في مشهد مؤثر ويدل على علاقته القوية بالنادي وبالجماهير.

واستمر المشهد الوداعي عقب صافرة نهاية المواجهة لعدة دقائق، حيث حمل لاعبو برشلونة بيكيه على الأكتاف وسط تصفيقات الجميع، قبل أن يتوجه اللاعب نحو الجماهير ليودعهم لآخر مرة كلاعب بقميص برشلونة في مشهد تفاعل معه الحاضرون.

ووجّه بيكيه كلمات أمام الجماهير عقب نهاية المواجهة وقال: "أريد أن أشكر الجميع، زملائي والطاقم الفني وكل الأصدقاء والجماهير، وكل من ينتمي إلى هذا النادي"، وأضاف: "كانت هذه هي اللحظة المناسبة لكي أنهي مسيرتي في برشلونة، مقتنع أنني سأعود إلى فريقي في المستقبل القريب، كنت هنا وسأظل هنا.. إلى الأمام برشلونة".

وكما تحدث لمنصة "دازون"، قائلا: "كان حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي عندما تركت الملعب، الشهور الأخيرة كانت صعبة جدا واليوم شعرت بالتحرر، كانت تجربة حياتية سأحتفظ بها للأبد".


من جانبه، قال لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس عقب المباراة حول بيكيه: "بيكيه لاعب رائع جدا والمسيرة التي قدمها في برشلونة تدل على ذلك، لقد كتب التاريخ في الفريق ويعرف النادي أكثر من أي لاعب آخر، إنه مثال جيد، وأشعر بحسرة كبيرة بقرار اعتزاله اللعب".


وكانت المواجهة خاصة لصاحب الـ 35 عامًا، لكونها كانت الأخيرة له في مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب مع برشلونة، بعدما قرر وضع حد لمشواره الاحترافي في ظرف خاص وفي منتصف الموسم الكروي لدوافع شخصية لم يكشف عنها.


وقام زملاء بيكيه في الفريق بلفتة رائعة قبل بداية المواجهة، حيث ارتدوا قميصاً موحداً باسم ورقم بيكيه (3)، تعبيرا منهم عن اعترافهم بكل ما قدمه للفريق واحترامهم الشديد له كقائد لهم فوق الميدان وخارجه لعدة سنوات.


في حين احتشد أكثر من 90 ألف مشجع لبرشلونة بملعب "كامب نو" وحضر الكثير خصيصاً من أجل وداع بيكيه، في أجواء حزينة رغم الانتصار في المباراة، قبل أن يهتف الجميع باسمه مطولاً اعترافا بكل ما قدمه من أجل الفريق طيلة 14 عاماً حمل فيها قميص الفريق الأول في 623 مباراة باحتساب مواجهة اليوم.

جدير بالذكر أن، بيكيه شارك في تتويج برشلونة بـ 30 لقبا ولعل أبرزها 3 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 8 ألقاب في بطولة الدوري الإسباني و3 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية.

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