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زلاتان: تطوّر هالاند يعتمد على غرور غوارديولا والأخير يرد بطريقة "ساخرة"

رياضة

2022-11-06 | 03:48
زلاتان: تطوّر هالاند يعتمد على غرور غوارديولا والأخير يرد بطريقة &quot;ساخرة&quot;
952 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
ردّ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بطريقة ساخرة على تصريح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بخصوص إمكانية تطور مستوى النرويجي إيرلينغ هالاند تحت قيادته.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة "كانال بلوس": إن تطوّر هالاند في صفوف سيتي يعتمد بالأساس على مزاج وغرور غوارديولا، واستدل لاعب ميلان الحالي في كلامه بوضعيته عندما كان لاعباً في برشلونة تحت قيادة الإسباني.

وحَمَل السويدي ألوان برشلونة بموسم 2009-10، لكنه واجه مشكلات عديدة تحت قيادة مدرب سيتي الحالي؛ إذ لم يكن يعتمد عليه بشكل أساسي، ما جعله يظهر في 29 مباراة فقط طيلة الموسم سجل خلالها 16 هدفاً، ما دفعه للرحيل وخوض تجربة جديدة في صفوف ميلان الإيطالي على شكل إعارة لموسم واحد قبل أن ينضم إليه نهائيا.

وجاء رد غوارديولا على هذه التصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه فولهام في الدوري الإنجليزي، وقال: "نعم إنه محق تماماً، غروري في هذا النادي يفوق الوصف، لا أحب عندما يسجل هالاند هاتريك أو أكثر، قد أخبرته بذلك، أخبرته ألّا يسجل المزيد من الأهداف، أريد جميع الصحف العالمية أن تتحدث عني أنا فقط".

واعتبر متابعون أن تصريح غوارديولا كان ساخرا، ورسالة مشفرة إلى إبراهيموفيتش، خاصة أن الجميع يشهد بمستوى غوارديولا التدريبي، وقدرته في كل موسم على صنع نجوم كبار منذ سنوات عديدة.

وبات هالاند النجم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم وصوله إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني؛ إذ سجل 17 هدفا بقميص سيتي في الدوري، بالإضافة إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا ما جعله حديث العالم.
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