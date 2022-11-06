أبو تريكة بشأن المونديال: قطر ستبهر العالم ولن نغير ديننا من أجله

وقال أبو تريكة خلال حديثه عن تحضيرات قطر لمونديال 2022 في الاستديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس": "أنا مقيم في قطر منذ 6 سنين، وفخور بها، كأنها بلدي مصر".وأضاف: "قطر ستبهر العالم، والحملات الغربية لم تعد تخيفنا، وهناك حسد وحقد على دولة قطر، التي ستشرف كل العرب والمسلمين. قليل في قمم الدول العربية أن يكون هناك موقف واحد، وكل الدول العربية دعمت قطر لاستضافتها كأس العالم".وتابع في تصريحاته: "نريد أن نظهر للعالم أن هناك دولة عربية وإسلامية ستبهر الجميع، وستقدم بطولة إنسانية في المقام الأول، مع النظر إلى دولة عربية تحترم دينها وتقاليدها، لن نغير ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وقوانين بلادنا من أجل 28 يوما، أنت من يجب أن تتأقلم وتعرف التعامل معنا".وأردف أبو تريكة: "العالم بحاجة لهدنة، ونأمل أن يكون ذلك في كأس العالم، هناك حروب في كل مكان، كرة القدم تجمع. قطر مستعدة، وستقدم برهانا كبيرا بأن هناك دولة عربية وإسلامية نجحت في تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم".