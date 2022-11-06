لودية المكسيك.. قائمة المنتخب الوطني المتوجهة الى اسبانيا

السومرية نيوز – رياضة

اختتمَ المنتخبُ الوطنيّ العراقي، تدريباته صباح اليوم الأحد في ملعبِ الشعب الدوليّ قبل التوجهِ فجر الاثنين إلى مدينةِ جيرونا الإسبانية لخوضِ مباراة المكسيك في التاسع من الشهر الحالي.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم استشفائيّة جاءت بعد خوضِ المنتخب الوطنيّ مباراة ودية يوم أمس جمعته بنادي الكهرباء وانتهت بفوزه بهدفين من دون مقابل، بينما تدربَ عدد من اللاعبين تدريبات منفصلةً من الذين لم شاركوا في مباراةِ الأمس بدقائق اقل من بقية زملائهم".

ومن المؤمل أن يغادرَ فجر الغد الاثنين وفد المنتخب الوطنيّ الى إسبانيا، وتألفت قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراتي المكسيك والاكوادور من 25 لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، احمد يحيى، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزة عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، احمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، أمير العماري، الآي فاضل، عمار محسن، والكسندر اوراها".