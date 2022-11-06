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أسماك القرش تغزو الدوري الاوروبي.. قرعة "خروج المغلوب" تنذر بمواجهات نارية

رياضة

2022-11-06 | 06:54
أسماك القرش تغزو الدوري الاوروبي.. قرعة &quot;خروج المغلوب&quot; تنذر بمواجهات نارية
1,734 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يترقب عشاق كرة القدم، مراسم قرعة مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور التالي من الدوري الأوروبي، بعد ختام مرحلة المجموعات يوم الخميس الماضي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 بشكل رسمي.

وتقام القرعة في الواحدة ظهر الاثنين المقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم نقل مراسم القرعة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، على الهواء مباشرة.

ويمكن متابعة البث المباشر لقرعة الدوري الأوروبي 2022-23 عبر قناة بي إن سبورتس على موقع "يوتيوب"، بخلاف منصات اليويفا الرسمية.

وتستحوذ بطولة الدوري الأوروبي على قدر أقل من الاهتمام لدى عشاق كرة القدم، مقارنة بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت النسخ الماضية من البطولة، مشاركة فرق لا تمتلك جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، عكس ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مثلا، المشاركين بصفة دائمة في دوري الأبطال.

لكن هناك بعض العوامل التي ستدفع الجماهير لا محالة، نحو متابعة الدوري الأوروبي وترقب ليالي الخميس، على غرار أمسيات "تشامبيونز ليج".

المؤكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد، يتصدر عوامل الجذب للدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يقود فريقه في البطولة على أمل أول تتويج باللقب في تاريخ "الدون".

وجود البرتغالي الآخر جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، صاحب الجاذبية الكبيرة، سيمنح الدوري الأوروبي بريقا إضافيا ومكانة بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وزادت قيمة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد انتقال العديد من الفرق الكبرى إليها قادمة من دوري الأبطال، وأبرزها برشلونة وإشبيلية الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

مورينيو قال عن تلك الفرق "أسماك القرش قادمة إلينا من دوري الأبطال".

سبب آخر يعزز من قيمة قرعة الدوري الأوروبي، وهو التعرف على منافس مان يونايتد بقيادة رونالدو.

ومن المحتمل أن يصطدم "الشياطين الحمر" مبكرا بأحد فرق برشلونة أو يوفنتوس أو إشبيلية أو أياكس في مباراة ستكون بمثابة "نهائي مبكر".

رونالدو يدرك جيدا أجواء ملعبي برشلونة وإشبيلية بعد 9 سنوات كاملة قضاها مع ريال مدريد، وربما يعود إلى فريقه السابق يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات مميزة أيضا.
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