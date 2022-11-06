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أرسنال يطيح بتشيلسي ويستعيد صدارة "البريميرليج"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
استعاد أرسنال الإنجليزي، اليوم الاحد، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في قمة المرحلة الـ15 من "البريمير ليغ".
وسجل هدف الفوز لأرسنال، المدافع البرازيلي غابرييل ماجاليس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، ليستعيد الصدارة وفارق النقطتين أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الفائز أمس البست على فولهام بنتيجة 2-1.
في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.
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