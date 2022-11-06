أرسنال يطيح بتشيلسي ويستعيد صدارة "البريميرليج"

وسجل هدف الفوز لأرسنال، المدافع البرازيلي غابرييل ماجاليس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، ليستعيد الصدارة وفارق النقطتين أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الفائز أمس البست على فولهام بنتيجة 2-1.في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.