نيمار يعزز صدارة سان جيرمان بالفوز على لوريان

وسجل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي باريس في الدقيقتين 9 و81، بينما أحرز تيريم موفي هدف لوريان في الدقيقة 53.ورفع بي إس جي رصيده إلى 38 نقطة ليبتعد أكثر في الصدارة، بينما تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع.وعوض المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي غياب ليونيل ميسي للإصابة، ليكمل الثلاثي الهجومي الباريسي بجوار نيمار ومبابي.