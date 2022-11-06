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نيمار يعزز صدارة سان جيرمان بالفوز على لوريان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
عزز نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاحد، صدارة الدوري الفرنسي بفوز شاق على مضيفه لوريان (2-1)، في الجولة 14 من المسابقة.
وسجل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي باريس في الدقيقتين 9 و81، بينما أحرز تيريم موفي هدف لوريان في الدقيقة 53.
ورفع بي إس جي رصيده إلى 38 نقطة ليبتعد أكثر في الصدارة، بينما تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع.
وعوض المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي غياب ليونيل ميسي للإصابة، ليكمل الثلاثي الهجومي الباريسي بجوار نيمار ومبابي.
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