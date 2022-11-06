رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن التعاقد مع كادر إسباني لتدريب المنتخب الوطني

وذكر الاتحاد في بيان ورد لت السومرية نيوز، إن "العقدَ وقعه رئيس الاتحاد عدنان درجال مع المُدرب الإسبانيّ كاساس، حيث سيتمّ تقديمُ المُدرب الإسباني وجهازه الفنيّ المُساعد إلى وسائِل الإعلامِ في الرابع عشر من الشهرِ الحالي بعد عَودةِ المُنتخبِ الوطنيّ من خوضِ مُباراتيه الدوليتين الوديتين أمام مُنتخبي المكسيك والاكوادور في التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك في مُؤتمرٍ صحفيّ يُعقد في فندقِ روتانا بابل في العاصمةِ بغداد التي ستكون مَقراً لإقامةِ الملاكِ التدريبيّ".ويمتدُ عقدُ "كاساس" ومساعديه، وفق البيان، "لأربعةِ أعوامٍ، على أن تكون بُطولةُ كأس الخليج العربيّ الـ 25 في مدينةِ البصرة مَطلع العامِ المُقبل أولى محطات إشرافه على المُنتخبِ الوطنيّ الرسميّة، تسبقها مباراتان دوليتان وديتان أمام مُنتخبي كوستاريكا وفنزويلا في النصفِ الثاني من الشهر الحالي، في وقتٍ وعدَ المُدربُ بتقديمِ قُصارى الجُهودِ لخدمةِ وتَطويرِ الكُرةِ العراقيّة، وتطلعه لتحقيقِ نجاحاتٍ مُرتقبةٍ في فترةِ عمله مع المُنتخبِ الوطنيّ".ويتألفُ الملاكُ التدريبيّ الجديد للمُنتخبِ الوطنيّ من: خيسوس كاساس (مدرباً)، أليخاندرو فاريلا لوبيز (المُدرب المُساعد الأول)، بابلو غراندز (المُدرب المُساعد الثاني ومُحلل الأداء)، سلفادور روميرو (مُدرباً مُساعداً ثالثًا)، خافيير سانشيز (مُدرباً للياقةِ البدنية)، وميغيل أنخيل غونزاليس (مدرباً للحراس).