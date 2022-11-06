بعد تعاقده رسمياً.. من هو مدرب أسود الرافدين الجديد

من هو خيسوس كاساس مدرب العراق الجديد؟الإسباني كاساس مدرب منتخب العراق الجديد من مواليد مدريد عام 1973 (49 عامًا).عمل كاساس في منصب المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022.مدرب مساعد في نادي واتفورد الإنجليزي 2017-2018.شغل خيسوس كاساس منصب الكشافة لنادي برشلونة الإسباني من 2011-2014.عمل من قبل كمحلل فني لنادي إيبار الإسباني.عمل كمدير إداري لنادي قادش.