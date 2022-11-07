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إصابة موجعة.. البرازيل تخسر أحد نجومها قبيل إنطلاق مونديال قطر
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أكد تقرير صحفي إنكليزي غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا، عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.
كوتينيو سيغيب عن كأس العالم الذي ينطلق بعد أقل من أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.
هذه الإصابة هي السبب وراء غياب كوتينيو عن المشاركة مع أستون فيلا في مباراة مانشستر يونايتد.
ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بكأس العالم 2022 برفقة صربيا وسويسرا والكاميرون وهو يحاول ان يحرز اللقب الذي يغيب عنه منذ 2002.
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