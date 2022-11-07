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اليوم.. أنظار العالم تتجه صوب قرعة الأبطال ومباريات نارية بالانتظار

رياضة

2022-11-07 | 02:52
اليوم.. أنظار العالم تتجه صوب قرعة الأبطال ومباريات نارية بالانتظار
1,974 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تقام اليوم الاثنين، قرعة دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتى من المتوقع أن تسفر عن مواجهات قوية بين الأندية الكبرى فى القارة العجوز.

ومن المقرر أن تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين ، في مدينة نيون بسويسرا، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن مذاعة على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على موقع "يوتيوب"، وأيضا على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

ونجح 16 فريقا فى حسم التأهل لمنافسات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تخطت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز مرحلة المجموعات.

وصعدت 8 أندية في صدارة المجموعات وهى: نابولى، بورتو، بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتى وبنفيكا، فيما حجزت 8 أندية مقاعدها فى دور الستة عشر بعد تواجدها فى الوصافة وهى: ليفربول، كلوب بروج، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، لايبزيج، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية المتأهلة لثمن النهائي الأوروبي إلى مستويين الأول يضم متصدري المجموعات والثاني يضم أصحاب الوصافة.

وتنص لوائح البطولة على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، ولن تشهد أى مواجهات بين فريقين قد سبق وتقابلا في مرحلة المجموعات.

ومن الممكن أن تسفر قرعة دور الستة عشر بمسابقة تشامبيونزليج عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح الذى سيلاقى أحد الأندية المتأهلة في الصدارة ومنهم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسبانى.

كما سيواجه فريق باريس سان جيرمان الذى تأهل في المستوى الثانى، أحد أندية المستوى الأول ومن أبرزهم ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وتشيلسي الإنجليزى.

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائى دوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير ومارس من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل 2023.









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