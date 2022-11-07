توجيه حكومي بإعادة تأليف اللجنة المشرفة على خليجي 25

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وَجَّهَ بإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج العربي (25) بكرة القدم، برئاسة وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، وعضوية كل من:1. وزير الثقافة.2. محافظ البصرة.3. نائب قائد العمليات المشتركة.4. رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.5. وكيل وزارة الخارجية.6. وكيل وزارة النفط.7. وكيل وزارة الصحة.8. وكيل وزارة النقل.9. وكيل وزارة الكهرباء.10. مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة.11. رئيس هيئة المنافذ الحدودية.12. المدير العام لدائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.13. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.14. مدير مطار البصرة الدولي.15. نقيب الصحفيين.16. ممثل عن وزارة المالية.17. ممثل عن شبكة الإعلام العراقي.18. المدير العام للمديرية العامة للتربية البدنية الرياضية (سكرتير اللجنة).وأضاف أن "التوجيه تضمن تولّي اللجنة، تهيئة مستلزمات إقامة البطولة في محافظة البصرة، وتلبية متطلبات نجاحها وتسهيل الإجراءات كافة، والمتابعة بأهمية عالية، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة، تسمية مقررية اللجنة، وإدارة أعمالها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، بالتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة"وفي سياق متصل، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي، حيث نقل رسالة تهنئة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الى السوداني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".وتابع، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، ولاسيما في مجال الطاقة، وكذلك التأكيد على تفعيل اللجنة العراقية القطرية، وبما يرسخ عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "تثمينه لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم، وهي خطوة تعد مصدر اعتزاز من جانب الشعوب الشقيقة والصديقة"، مؤكدا أن "نجاح اي دولة عربية في تنظيم البطولات العالمية انما هو نجاح للعرب جميعا".