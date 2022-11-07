اسود الرافدين يحطون رحالهم في اسبانيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد المُنتخبِ الوطنيّ وصلَ إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة ومن المُؤمل أن يلتحقَ أيضاً اللاعبون المُحترفون "الكسندر اوراها، أمير العماري وعمار محسن" مع بعثةِ المُنتخبِ الوطنيّ قبلَ أن يلتحقَ الملاكُ التدريبيّ الإسباني المُؤلف من خيسوس كاساس مُدرباً، أليخاندرو فاريلا لوبيز المُدرب المُساعد الأول، بابلو غراندز المُدرب المُساعد الثاني، سلفادور روميرو المُدرب المُساعد الثالث، ميغيل أنخيل غونزاليس مُدرب الحراس، وخافيير سانشيز مدرب اللياقة".وأضاف ان "رئيسُ الوفد النائب الأول لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، علي جبار أكدَ إن المدربَ راضي شنيشل سيقودُ المباراتين (المكسيك والاكوادور). مُثنياً على دوره الايجابيّ في تعامُّله الوطنيّ وبحرفيةٍ عاليةٍ تعكسُ ما يمتلكهُ من خبرةٍ مُتراكمةٍ، وإنه واحدٌ من أهمّ الكفاءاتِ الوطنيّةِ، مُشيداً بتعاونه مع الطاقمِ الإسباني الذي سيتواجد في المُباراتين من على المُدرجاتِ قبلَ أن يتسلمَ المهامَ بشكلٍ نهائيّ فيما بعد".وأشار الاتحاد الى انه "تعذرَ على لاعبِ غوتنبيرغ السويدي "الآي فاضل" الالتحاقُ بزملائه بعد تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ مفاجأةٍ، وبانتظارِ أن تشخصَ حالته والتي أوضحت التقاريرُ الأوليّة إصابته بالتهابٍ معوي، وقد يلتحقُ غداً إذا ما تحسنَ وضعه الصحيّ من أجل التواجدِ والحُضورِ مع المُنتخبِ الوطنيّ".