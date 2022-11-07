مدريد يحسم موقفه تجاه هازارد والاخير يعترض

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن"ريال مدريد لا يرحب باستمرار إيدين هازارد مع الفريق، ويسعى للتخلص منه في الميركاتو الشتوي المقبل".وأشارت إلى أن "كلا من رودريجو جويس وماركو أسينسيو وحتى ماريانو دياز يتفوقون على هازارد في حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".وأوضحت أن "هازارد يعرف أن ريال مدريد يفتح باب خروجه، حيث نسى النادي الملكي كيف قاتل من أجل حسم صفقته قبل 3 سنوات".وذكرت أن "قادة ريال مدريد فقدوا إيمانهم في قدرات هازارد واحتمالية تألقه بقميص الميرنجي، ويعتقدون أن أفضل حل هو أن يرحل عن النادي".وتابعت ان" هازارد لا ينوي الرحيل من الملكي حيث أنه قدم لأبنائه في أكاديمية ريال مدريد وينوي استكمال عقده مع النادي".ولا ينوي النادي الضغط على هازارد بأي طريقة لإجباره على الرحيل، سوى حصوله على دقائق محدودة للمشاركة في المباريات، كما حدث من قبل مع جاريث بيل وإيسكو.ويعتقد النادي أن "تقديم هازارد لمستوى مميز في كأس العالم، قد يسهل حصوله على عرض مميز في الشتاء، ويجعل اللاعب يريد المشاركة باستمرار، لكن هازارد لا يوافقهم على نفس الفكرة".