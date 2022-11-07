الكشف عن قائمة منتخب السامبا في المونديال

وكانت قرعة دور المجموعات بكأس العالم 2022، قد أوقعت منتخب البرازيل في مجموعة واحدة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.وشهدت قائمة السامبا، غياب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لأسباب فنية، بينما تواجد الظهير المخضرم داني ألفيس.وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر - إديرسون مورايس - ويفرتون بيريراالدفاع: دانيلو - داني ألفيس - أليكس ساندرو - أليكس تيليس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - بريمرالوسط: كاسيميرو - فابينيو - برونو جيماريش - فريد - لوكاس باكيتا - إيفرتون ريبيروالهجوم: نيمار - فينيسيوس جونيور - جابرييل جيسوس - أنتوني - رافينيا - ريتشارليسون - مارتينيلي - رودريجو – بيدرو